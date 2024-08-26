Окупанти активізувалися на Куп’янському і Лиманському напрямках – Генштаб

Російські загарбники атакують по всій лінії фронту, найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, також окупанти активізувалися Куп’янському і Лиманському напрямках; загалом за добу відбулося 146 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 серпня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, вчора (25 серпня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 142 КАБи. Крім цього, здійснив 4335 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Загарбники гатили по районах населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок, Яструбине, Козача Лопань, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Галицинівка, Українське, Ганнівка, Вугледар, Жереб’янки та Токарівка.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, 4 удари по засобах ППО, 3 – по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ "Житель".

На Харківському напрямку відбулося 4 ворожих атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 штурмів біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 21 раз, намагаючись просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладали у районі Невського, де було 9 штурмів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 7 штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни, за підтримки авіації, здійснили 7 атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, загарбники здійснили 10 штурмів українських позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції двічі.

"Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами район Токарівки", – повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На кордоні з Сумською областю противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ", – підсумували у Генштабі.