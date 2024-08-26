Оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях – Генштаб

Российские захватчики атакуют по всей линии фронта, самой горячей ситуация остается на Покровском направлении, также оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях; всего за сутки произошло 146 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, вчера (25 августа – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 142 КАБа. Кроме этого, совершил 4335 обстрелов, из них 121 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Захватчики били по районам населенных пунктов Свесса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок, Ястребиное, Казачья Лопань, Григорьевка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Галициновка, Украинское, Ганновка, Угледар, Жеребянки и Токаревка.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, 4 удара по средствам ПВО, 3 – по ракетным и артиллерийским системам, а также били по вражеской станции РЭБ "Житель".

На Харьковском направлении произошло 4 вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

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На Купянском направлении за сутки состоялось 15 штурмов у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 21 раз, пытаясь продвинуться вперед неподалеку семи различных населенных пунктов. Основные усилия прикладывали в районе Невского, где было 9 штурмов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 7 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки и, активнее всего, в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне, при поддержке авиации, совершили 7 атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиновое, Мариновка и Новогродовка. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, захватчики совершили 10 штурмов украинских позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали украинские позиции дважды.

"Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг бомбил пятью КАБами район Токаревки", – сообщили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На границе с Сумской областью противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск", – подытожили в Генштабе.