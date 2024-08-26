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На Київщині атакою РФ пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки, є поранений

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 10:23
На Київщині атакою РФ пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки, є поранений
Кравченко. фото ОВА

Внаслідок масованої російської повітряної атаки РФ 26 серпня є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

Пряма мова: "Всю ніч та ранок ворог атакує область ракетами та ударними дронами.

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Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога".

Деталі: За словами очільника області, було зафіксовано пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. Деталі обіцяють згодом.

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