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На Киевщине атакой РФ повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, есть раненый

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 10:23
На Киевщине атакой РФ повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, есть раненый
Кравченко. фото ОВА

В результате массированной российской воздушной атаки РФ 26 августа есть повреждения инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко

Прямая речь: "Всю ночь и утро враг атакует область ракетами и ударными дронами.

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Есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке, он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь".

Детали: По словам главы области, было зафиксировано повреждение частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. Детали обещают позже.

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