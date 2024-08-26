ППО досі полює на "Шахеди": в низці областей триває повітряна тривога
В низці регіонів України, включно зі столицею, станом на полудень 26 серпня досі триває повітряна тривога через загрозу ворожих дронів-камікадзе.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ в соцмережах
Деталі: Станом на 12.30 повітряники попереджають про рух ударних БпЛА:
- кілька груп ударних БпЛА на Київщині, в районі Білої Церкви та Василькова,
- БпЛА на півночі Черкащини,
- "Шахед" на півдні Полтавщини, рухаються вздовж русла Дніпра на Кременчук,
- "Шахед" на Сумщині, курсом на північ,
- на Харківщині курсом на Харків.
Активність ворожих розвідувальних БпЛА спостерігається вздовж лінії фронту на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.
За даними "Суспільного", вибухи чути в Кривому Розі та на Черкащині.
Що передувало: В ніч на 26 серпня Росія запустила по Україні кілька десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Вранці ворог вдарив ще й крилатими ракетами та балістикою. Вибухи лунали в Києві, Луцьку, Запоріжжі, Одесі, Харкові та інших містах.
Наслідки комбінованої атаки противника уточнюються.