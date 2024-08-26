ППО досі полює на "Шахеди": в низці областей триває повітряна тривога

В низці регіонів України, включно зі столицею, станом на полудень 26 серпня досі триває повітряна тривога через загрозу ворожих дронів-камікадзе.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Станом на 12.30 повітряники попереджають про рух ударних БпЛА:

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кілька груп ударних БпЛА на Київщині, в районі Білої Церкви та Василькова,

БпЛА на півночі Черкащини,

"Шахед" на півдні Полтавщини, рухаються вздовж русла Дніпра на Кременчук,

"Шахед" на Сумщині, курсом на північ,

на Харківщині курсом на Харків.

Активність ворожих розвідувальних БпЛА спостерігається вздовж лінії фронту на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.

За даними "Суспільного", вибухи чути в Кривому Розі та на Черкащині.

Що передувало: В ніч на 26 серпня Росія запустила по Україні кілька десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Вранці ворог вдарив ще й крилатими ракетами та балістикою. Вибухи лунали в Києві, Луцьку, Запоріжжі, Одесі, Харкові та інших містах.

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Наслідки комбінованої атаки противника уточнюються.