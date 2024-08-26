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ППО досі полює на "Шахеди": в низці областей триває повітряна тривога

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 12:43
ППО досі полює на Шахеди: в низці областей триває повітряна тривога
скриншот

В низці регіонів України, включно зі столицею, станом на полудень 26 серпня досі триває повітряна тривога через загрозу ворожих дронів-камікадзе.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Станом на 12.30 повітряники попереджають про рух ударних БпЛА:

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  • кілька груп ударних БпЛА на Київщині, в районі Білої Церкви та Василькова,
  • БпЛА на півночі Черкащини,
  • "Шахед" на півдні Полтавщини, рухаються вздовж русла Дніпра на Кременчук,
  • "Шахед" на Сумщині, курсом на північ,
  • на Харківщині курсом на Харків.

Активність ворожих розвідувальних БпЛА спостерігається вздовж лінії фронту на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.

За даними "Суспільного", вибухи чути в Кривому Розі та на Черкащині.

Що передувало: В ніч на 26 серпня Росія запустила по Україні кілька десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". Вранці ворог вдарив ще й крилатими ракетами та балістикою. Вибухи лунали в Києві, Луцьку, Запоріжжі, Одесі, Харкові та інших містах.

ВІДЕО ДНЯ

Наслідки комбінованої атаки противника уточнюються.

Шахедповітряна тривога
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