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ПВО еще охотится за "Шахедами": в ряде областей продолжается воздушная тревога

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 12:43
ПВО еще охотится за Шахедами: в ряде областей продолжается воздушная тревога
скриншот

В ряде регионов Украины, включая столицу, по состоянию на полдень 26 августа до сих пор продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов-камикадзе.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: По состоянию на 12.30 ВС ВСУ предупреждают о движении ударных БпЛА:

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  • несколько групп ударных БпЛА на Киевщине, в районе Белой Церкви и Василькова,
  • БпЛА на севере Черкасской области,
  • "Шахед" на юге Полтавщины, движутся вдоль русла Днепра на Кременчуг,
  • "Шахед" на Сумщине, курсом на север,
  • на Харьковщине курсом на Харьков.

Активность вражеских разведывательных БпЛА наблюдается вдоль линии фронта в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

По данным "Суспільного", взрывы слышны в Кривом Роге и в Черкасской области.

Что предшествовало: В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине несколько десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Утром враг ударил еще и крылатыми ракетами и баллистикой. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Запорожье, Одессе, Харькове и других городах.

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Последствия комбинированной атаки противника уточняются.

Шахедвоздушная тревога
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