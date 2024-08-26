ПВО еще охотится за "Шахедами": в ряде областей продолжается воздушная тревога
В ряде регионов Украины, включая столицу, по состоянию на полдень 26 августа до сих пор продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов-камикадзе.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: По состоянию на 12.30 ВС ВСУ предупреждают о движении ударных БпЛА:
- несколько групп ударных БпЛА на Киевщине, в районе Белой Церкви и Василькова,
- БпЛА на севере Черкасской области,
- "Шахед" на юге Полтавщины, движутся вдоль русла Днепра на Кременчуг,
- "Шахед" на Сумщине, курсом на север,
- на Харьковщине курсом на Харьков.
Активность вражеских разведывательных БпЛА наблюдается вдоль линии фронта в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.
По данным "Суспільного", взрывы слышны в Кривом Роге и в Черкасской области.
Что предшествовало: В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине несколько десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Утром враг ударил еще и крылатыми ракетами и баллистикой. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Запорожье, Одессе, Харькове и других городах.
Последствия комбинированной атаки противника уточняются.