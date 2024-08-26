ПВО еще охотится за "Шахедами": в ряде областей продолжается воздушная тревога

В ряде регионов Украины, включая столицу, по состоянию на полдень 26 августа до сих пор продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов-камикадзе.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: По состоянию на 12.30 ВС ВСУ предупреждают о движении ударных БпЛА:

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несколько групп ударных БпЛА на Киевщине, в районе Белой Церкви и Василькова,

БпЛА на севере Черкасской области,

"Шахед" на юге Полтавщины, движутся вдоль русла Днепра на Кременчуг,

"Шахед" на Сумщине, курсом на север,

на Харьковщине курсом на Харьков.

Активность вражеских разведывательных БпЛА наблюдается вдоль линии фронта в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

По данным "Суспільного", взрывы слышны в Кривом Роге и в Черкасской области.

Что предшествовало: В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине несколько десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Утром враг ударил еще и крылатыми ракетами и баллистикой. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Запорожье, Одессе, Харькове и других городах.

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Последствия комбинированной атаки противника уточняются.