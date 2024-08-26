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На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Олександр ШумілінПонеділок, 26 серпня 2024, 12:49
На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа
Фото із соцмереж

На Омському нафтопереробному заводі "Газпром нєфті" в Росії стався вибух і виникла пожежа.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу заводу

Деталі: На самому заводі повідомили, що загоряння "під контролем".

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"Автоматичною системою безпеки заводу зафіксовано загоряння технологічного обладнання. Засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізують загоряння", - повідомили на заводі, додавши, що він працює в штатному режимі.

Водночас в мережі публікують фото і відео пожежі на НПЗ. Окремі Telegram-канали повідомили, що пожежі передував потужний вибух. 

Омський НПЗ "Газпром нафти" забезпечує нафтопродуктами внутрішній російський ринок, поставки з заводу також ідуть до Казахстану. Виробничі потужності - 21,6 млн тонн нафти на рік і 1,2 млн тонн стабільного газового конденсату. Глибина переробки на підприємстві досягає 100%, вихід світлих нафтопродуктів - понад 80%. Це один із найбільших НПЗ в Росії.

Росіянафта
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