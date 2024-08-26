На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

На Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" в России произошел взрыв и возник пожар.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу завода

Детали: На самом заводе сообщили, что возгорание "под контролем".

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"Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание", - сообщили на заводе, добавив, что он работает в штатном режиме.

В то же время в сети публикуют фото и видео пожара на НПЗ. Отдельные Telegram-каналы сообщили, что пожару предшествовал мощный взрыв.

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - 21,6 млн тонн нефти в год и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата. Глубина переработки на предприятии достигает 100%, выход светлых нефтепродуктов - более 80%. Это один из крупнейших НПЗ в России.