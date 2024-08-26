ОВА: На Івано-Франківщині росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури: троє людей постраждали

В Івано-Франківській області внаслідок російської атаки зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт, постраждали троє людей.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у відеозверненні в Telegram



Пряма мова: "Ворог атакував область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт, троє людей постраждали, їм надається медична допомога".

Деталі: Онищук додала, що інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Реклама:

В свою чергу рятувальники повідомляють, що ліквідували пожежі, що виникли через падіння уламків ракет на Івано-Франківщині.

В одному із населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку, площею 100 кв.м.

В іншому населеному пункті цього ж району загорілася господарча споруда на території приватного домогосподарства.