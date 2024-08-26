Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОВА: На Івано-Франківщині росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури: троє людей постраждали

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 13:00
ОВА: На Івано-Франківщині росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури: троє людей постраждали
Світлана Онищук. фото з Facebook чиновниці

В Івано-Франківській області внаслідок російської атаки зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт, постраждали троє людей.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Ворог атакував область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт, троє людей постраждали, їм надається медична допомога".

Деталі: Онищук додала, що інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Реклама:

В свою чергу рятувальники повідомляють, що ліквідували пожежі, що виникли через падіння уламків ракет на Івано-Франківщині.

В одному із населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку, площею 100 кв.м.

В іншому населеному пункті цього ж району загорілася господарча споруда на території приватного домогосподарства.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

ракетний ударІвано-Франківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
ракетний удар
Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі
Росія атакувала енергетику: запустила по Україні понад 100 ракет і близько 100 "Шахедів" – Зеленський
Російська атака: в різних областях уже 5 загиблих, щонайменше 17 поранених
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: