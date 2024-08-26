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ОВА: На Ивано-Франковщине россияне повредили объект инфраструктуры: три человека пострадали

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 13:00
ОВА: На Ивано-Франковщине россияне повредили объект инфраструктуры: три человека пострадали
Светлана Онищук. фото из Facebook чиновницы

В Ивано-Франковской области в результате российской атаки зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, пострадали три человека.

Источник: глава областной военной администрации Светлана Онищук в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "Враг атаковал область с разных направлений. Силами ПВО было уничтожено несколько воздушных целей. К сожалению, есть попадание в инфраструктурный объект, три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь".

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Детали: Онищук добавила, что информация о разрушениях уточняется. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

В свою очередь спасатели сообщают, что ликвидировали пожары, возникшие из-за падения обломков ракет на Ивано-Франковщине.

В одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района возник пожар кровли новостройки жилого дома, площадью 100 кв.м.

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В другом населенном пункте этого же района загорелась хозяйственная постройка на территории частного домохозяйства.

 
 

ракетный ударИвано-Франковская областьвойна
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