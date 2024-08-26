У Нікополі під час російського обстрілу загинув чоловік. Є важкі поранені
Понеділок, 26 серпня 2024, 14:42
У Нікополі Дніпропетровської області в результаті російського артобстрілу загинув чоловік і ще є шестеро постраждали.
Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака
Дослівно: "Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. Попередньо, шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина. Всі госпіталізовані. Одна людина "важка", решта – в стані середньої тяжкості".
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Деталі: Лисак додав, що також руйнувань зазнали супермаркет, багатоповерхівки і легковики.