В Никополе во время российского обстрела погиб мужчина. Есть тяжелые раненые

В Никополе Днепропетровской области в результате российского артобстрела погиб мужчина и еще есть шестеро пострадавших.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Дословно: "Во время артобстрела Никополя погиб 47-летний мужчина. Предварительно, шестеро пострадавших. Среди них - 14-летняя девушка. Все госпитализированы. Один человек "тяжелый", остальные - в состоянии средней тяжести".

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Детали: Лысак добавил, что также разрушениям подверглись супермаркет, многоэтажки и легковушки.