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Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 26 серпня 2024, 17:40
Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення
Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має під собою політичних підстав.

Джерело: Макрон у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У своєму коментарі – першій офіційній заяві стосовно затримання Дурова – Макрон сказав, що арешт засновника Telegram "відбувся в межах судового розслідування, що триває".

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"Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді", – додав він.

Французький президент наголосив, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".

"Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону", – додав Макрон.

ВІДЕО ДНЯ

Французькі ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на грунті педофілії і шахрайства.

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС

Франціясоцмережі
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