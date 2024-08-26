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Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 26 августа 2024, 17:40
Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение
Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет под собой политических оснований.

Источник: Макрон в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: В своем комментарии - первом официальном заявлении относительно задержания Дурова - Макрон сказал, что арест основателя Telegram "состоялся в рамках судебного расследования, которое продолжается".

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"Это никоим образом не является политическим решением. Это решение принимают судьи", - добавил он.

Французский президент подчеркнул, что Франция поддерживает свободу выражения мнений, но в правовом государстве свободы в социальных сетях "реализуются в пределах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав".

"Именно суды, в условиях полной независимости, должны обеспечивать соблюдение закона", – добавил Макрон.

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Французские СМИ сообщили, что во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС

Франциясоцсети
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