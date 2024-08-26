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Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей

Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
Ілюстративне фото: Getty Images

У результаті російських обстрілів 26 серпня в Херсонській області постраждали семеро людей.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 26 серпня близько 3:00 війська РФ вкотре атакували Антонівку за допомогою БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали 57-річний чоловік та 76-річна жінка.

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Близько 9:40 через ворожий дрон осколкові поранення отримав 61-річний житель Золотої Балки".

Деталі: Також окупанти о 13:00 окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, пошкоджено гуртожиток, приватні домоволодіння, школу та адміністративну будівлю. Попередньо, обстріл здійснено з артилерійської зброї. Повідомляється, що поранення різного ступеня отримали четверо містян.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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