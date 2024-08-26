В результате вражеских атак на Херсонщине пострадали 7 человек

В результате российских обстрелов 26 августа в Херсонской области пострадали семь человек.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 26 августа около 3:00 войска РФ в очередной раз атаковали Антоновку с помощью БПЛА. В результате сброса взрывчатки ранения получили 57-летний мужчина и 76-летняя женщина.

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Около 9:40 из-за вражеского дрона осколочные ранения получил 61-летний житель Золотой Балки".

Детали: Также оккупанты в 13:00 оккупанты совершили массированный обстрел Херсона. Зафиксировано попадание в многоэтажку, повреждено общежитие, частные домовладения, школа и административное здание. Предварительно, обстрел осуществлен из артиллерийского оружия. Сообщается, что ранения различной степени получили четверо горожан.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.