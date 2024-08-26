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Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 серпня 2024, 18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, яка була присвячена відновленню енергетики після одної з найбільших російських атак, ефективності систем протиповітряної оборони, та ситуації на фронті.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

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Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення".

Деталі: Зеленський нагадав, що Росія випустила по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Він повідомив, що на самих об’єктах енергетики триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування.

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"Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - зазначив президент.

Також піл час Ставки була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку.

Зеленськийставка
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