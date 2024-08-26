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Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт

Станислав ПогориловПонедельник, 26 августа 2024, 18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, которая была посвящена восстановлению энергетики после одной из крупнейших российских атак, эффективности систем противовоздушной обороны, и ситуации на фронте.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

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Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения".

Детали: Зеленский напомнил, что Россия выпустила по Украине не менее 127 ракет и 109 дронов.

Он сообщил, что на самих объектах энергетики продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование.

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"Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт", - отметил президент.

Также во время Ставки был доклад главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления.

Зеленскийставка
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