Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених

У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Джерело: командувач Повітряних сил егнерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах

Деталі: У ніч на понеділок та вранці 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ;

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;

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- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

- 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ;

- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

- 109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

- 1 крилату ракету Х-22;

- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

- 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою Білорусь.