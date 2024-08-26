Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
ілюстрація Повітряних сил

У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Джерело: командувач Повітряних сил егнерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах

Деталі: У ніч на понеділок та вранці 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування. 

Реклама:

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ;

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;

ВІДЕО ДНЯ

- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

- 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ;

- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

- 109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

- 1 крилату ракету Х-22;

- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

- 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою Білорусь.

ракетний ударПовітряні сили ЗСУППОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
Зеленський: Готуємо відповідь на ракетний удар Росії
Через атаку РФ на Україну загинули 7 людей та 47 постраждали, з них 4 дитини 
Білий дім про удар РФ по Україні: Класичний хід у стратегії Путіна
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: