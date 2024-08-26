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Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
иллюстрация Воздушных сил

В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Источник: командующий Воздушных сил егнерал-лейтенант Николай Олещук в соцсетях

Детали: В ночь на понедельник и утром 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

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Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей - РФ;

- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской областей - РФ и из Крыма;

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- 77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

- 28 крылатых ракет "Калибр" с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

- 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл;

- 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

- 109 ударных БпЛА "Shahed-131/136" - районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - РФ, Чауда - Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены все имеющиеся средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. Всего в результате противовоздушного боя сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

- 1 крылатую ракету Х-22;

- 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

- 99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, несколько единиц БпЛА локально потеряны на территории Украины, еще два - пересекли государственную границу с республикой Беларусь.

ракетный ударВоздушные силы ВСУПВОРосcия
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