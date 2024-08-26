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У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
Міхал Кучмеровський. фото: з відкритих джерел

26 серпня Національна прокуратура Польщі оголосила в розшук колишнього голову Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського, якому інкримінують участі в злочинному угрупованні та неправомірну вигоду під час закупівлі електрогенераторів для України у 2023 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення прокуратури у X (Twitter)

Деталі: У короткому повідомленні вказано, що прокурор у понеділок видав рішення про розшук Міхала Кучмеровського, колишнього голови Державного агентства стратегічних резервів, "за допомогою листа-доручення".

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Минулого тижня суд погодився застосувати тимчасовий арешт до Кучмеровського. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Справа проти нього пов'язана з розслідуванням порушень у Держагенстві стратегічних резервів, відповідальному за державні закупівлі, та звинуваченнями, серед іншого, в участі в організованому злочинному угрупованні.

У червні стало відомо, що Кучмеровський став фігурантом розслідування через зловживання під час закупівлі електрогенераторів для України у 2023 році.

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Ексголова Держагентства стратегічних резервів, як писали ЗМІ, сприяв контракту на закупівлю генераторів з івент-агентством, яке неодноразово надавало послуги тодішній партії влади "Право і справедливість".

У результаті генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну – їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від "ПіС".

Нагадаємо, уряд чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска пообіцяв розкрити подробиці фінансових зловживань попередниками від "Права і справедливості".

Більше про це – у статті "ЄвроПравди".

ПольщаУкраїнакорупція
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