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В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
Михал Кучмеровский. фото: из открытых источников

26 августа Национальная прокуратура Польши объявила в розыск бывшего председателя Государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского, которому инкриминируют участие в преступной группировке и неправомерную выгоду при закупке электрогенераторов для Украины в 2023 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение прокуратуры в X (Twitter)

Детали: В коротком сообщении указано, что прокурор в понедельник издал решение о розыске Михала Кучмеровского, бывшего председателя Государственного агентства стратегических резервов, "с помощью письма-поручения".

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На прошлой неделе суд согласился применить временный арест к Кучмеровскому. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело против него связано с расследованием нарушений в Госагентстве стратегических резервов, ответственном за государственные закупки, и обвинениями, среди прочего, в участии в организованной преступной группировке.

В июне стало известно, что Кучмеровский стал фигурантом расследования из-за злоупотреблений при закупке электрогенераторов для Украины в 2023 году.

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Экс-глава Госагентства стратегических резервов, как писали СМИ, способствовал контракту на закупку генераторов с ивент-агентством, которое неоднократно предоставляло услуги тогдашней партии власти "Право и справедливость".

В результате генераторы были ненадлежащего качества и так и не попали в Украину – их якобы отдали польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского, который баллотировался в депутаты Сейма от "ПиС".

Напомним, правительство действующего премьер-министра Польши Дональда Туска пообещало раскрыть подробности финансовых злоупотреблений предшественниками от "Права и справедливости".

Больше об этом – в статье "ЕвроПравды".

ПольшаУкраинакоррупция
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