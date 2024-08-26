Сирський обговорив посилення ППО України з командувачем військ НАТО в Європі
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час телефонної розмови обговорив з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі хід бойових дій на різних ділянках фронту та посилення української ППО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Сирського у своєму Telegram-каналі
Деталі: Головнокомандувач ЗСУ поінформував Каволі про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.
Він подякував за надану військову допомогу і окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.
"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", – підкреслив Сирський.
Нагадаємо:
- У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста, зазначив, що це лише посилює його мотивацію продовжувати підтримувати Україну.
- Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликала надати Україні більше засобів протиповітряної оборони після масованої російської атаки 26 серпня.