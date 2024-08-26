Сирський обговорив посилення ППО України з командувачем військ НАТО в Європі 

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час телефонної розмови обговорив з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі хід бойових дій на різних ділянках фронту та посилення української ППО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Сирського у своєму Telegram-каналі

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ поінформував Каволі про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

Реклама:

Він подякував за надану військову допомогу і окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.

"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", – підкреслив Сирський.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ