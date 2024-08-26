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Сирський обговорив посилення ППО України з командувачем військ НАТО в Європі 

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 20:32
Сирський обговорив посилення ППО України з командувачем військ НАТО в Європі 
СИРСЬКИЙ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ВМС ЗС УКРАЇНИ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час телефонної розмови обговорив з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі хід бойових дій на різних ділянках фронту та посилення української ППО. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Сирського у своєму Telegram-каналі

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ поінформував Каволі про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

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Він подякував за надану військову допомогу і окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.

"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", – підкреслив Сирський.

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  • Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликала надати Україні більше засобів протиповітряної оборони після масованої російської атаки 26 серпня. 

СирськийНАТОППО
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