Сирский обсудил усиление ПВО Украины с командующим войсками НАТО в Европе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время телефонного разговора обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи ход боевых действий на разных участках фронта и усиление украинской ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сырского в своем Telegram-канале

Детали: Главнокомандующий ВСУ проинформировал Каволи о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

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Он поблагодарил за оказанную военную помощь и очертил наши основные потребности, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения.

"Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российской федерации является одним из ключевых приоритетов", – подчеркнул Сырский.

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