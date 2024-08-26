Сирский обсудил усиление ПВО Украины с командующим войсками НАТО в Европе
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время телефонного разговора обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи ход боевых действий на разных участках фронта и усиление украинской ПВО.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сырского в своем Telegram-канале
Детали: Главнокомандующий ВСУ проинформировал Каволи о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.
Он поблагодарил за оказанную военную помощь и очертил наши основные потребности, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения.
"Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российской федерации является одним из ключевых приоритетов", – подчеркнул Сырский.
Напомним:
- В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.
- Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя массированную ракетную атаку РФ на украинские города, отметил, что это лишь усиливает его мотивацию продолжать поддерживать Украину.
- Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призвала предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны после массированной российской атаки 26 августа.