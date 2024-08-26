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Сирский обсудил усиление ПВО Украины с командующим войсками НАТО в Европе

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 20:32
Сирский обсудил усиление ПВО Украины с командующим войсками НАТО в Европе
СЫРСКИЙ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ВМС ВС УКРАИНЫ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время телефонного разговора обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи ход боевых действий на разных участках фронта и усиление украинской ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сырского в своем Telegram-канале

Детали: Главнокомандующий ВСУ проинформировал Каволи о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

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Он поблагодарил за оказанную военную помощь и очертил наши основные потребности, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения.

"Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российской федерации является одним из ключевых приоритетов", – подчеркнул Сырский.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.
  • Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя массированную ракетную атаку РФ на украинские города, отметил, что это лишь усиливает его мотивацию продолжать поддерживать Украину.
  • Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призвала предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны после массированной российской атаки 26 августа.

СырскийНАТОПВО
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