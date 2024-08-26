Боррель після атаки РФ: Не треба обмежувати Україну у використанні західної зброї

26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після масованої російської атаки РФ по Україні знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях Росії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Боррель підкреслив, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні.

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Russia escalated its aggression w/ renewed massive attacks across Ukraine targeting civilian infrastructure, including hydroelectric stations, & causing casualties



Ukraine needs air defence now



I will discuss this w/ @DmytroKuleba & EU FMs at the informal #FAC on Thursday

1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2024

"Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції, і призводячи до людських жертв", – написав Боррель.

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Він також зазначив, що Україні потрібна протиповітряна оборона негайно.

Боррель додав, що обговорить це питання з главою МЗС України Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі у четвер.

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