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Боррель після атаки РФ: Не треба обмежувати Україну у використанні західної зброї

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 20:49
Боррель після атаки РФ: Не треба обмежувати Україну у використанні західної зброї
Боррель. Ілюстративне фото: Getty Images

26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після масованої російської атаки РФ по Україні знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях Росії. 

Джерело: "Європейська правда" 

Деталі: Боррель підкреслив, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні. 

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"Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції, і призводячи до людських жертв", – написав Боррель.

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Він також зазначив, що Україні потрібна протиповітряна оборона негайно.

Боррель додав, що обговорить це питання з главою МЗС України Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі у четвер. 

Нагадаємо:

  • 21 серпня Боррель закликав західні держави зняти обмеження на використання Україною їхньої зброї по російських військових цілях.
  • У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

ЄСРосіязброя
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