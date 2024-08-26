Боррель після атаки РФ: Не треба обмежувати Україну у використанні західної зброї
26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після масованої російської атаки РФ по Україні знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях Росії.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Боррель подчеркнул, что снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, усилит украинскую самооборону, обезопасит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине.
Russia escalated its aggression w/ renewed massive attacks across Ukraine targeting civilian infrastructure, including hydroelectric stations, & causing casualties— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2024
Ukraine needs air defence now
I will discuss this w/ @DmytroKuleba & EU FMs at the informal #FAC on Thursday
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"Россия усилила свою агрессию, возобновив массированные атаки по всей Украине, направленные на гражданскую инфраструктуру, включая гидроэлектростанции, и приводя к человеческим жертвам", – написал Боррель.
Он также отметил, что Украине нужна противовоздушная оборона немедленно.
Боррель добавил, что обсудит этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг.
Напомним:
- 21 августа Боррель призвал западные государства снять ограничения на использование Украиной их оружия по российским военным целям.
- В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.