Боррель після атаки РФ: Не треба обмежувати Україну у використанні західної зброї

26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після масованої російської атаки РФ по Україні знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях Росії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Боррель подчеркнул, что снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, усилит украинскую самооборону, обезопасит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине.

Реклама:

Russia escalated its aggression w/ renewed massive attacks across Ukraine targeting civilian infrastructure, including hydroelectric stations, & causing casualties



Ukraine needs air defence now



I will discuss this w/ @DmytroKuleba & EU FMs at the informal #FAC on Thursday

1/2