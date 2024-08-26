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Боррель після атаки РФ: Не треба обмежувати Україну у використанні західної зброї

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 20:49
Боррель після атаки РФ: Не треба обмежувати Україну у використанні західної зброї
Боррель. Иллюстративное фото: Getty Images

26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після масованої російської атаки РФ по Україні знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях Росії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Боррель подчеркнул, что снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, усилит украинскую самооборону, обезопасит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине.

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"Россия усилила свою агрессию, возобновив массированные атаки по всей Украине, направленные на гражданскую инфраструктуру, включая гидроэлектростанции, и приводя к человеческим жертвам", – написал Боррель.

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Он также отметил, что Украине нужна противовоздушная оборона немедленно.

Боррель добавил, что обсудит этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг.

Напомним:

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