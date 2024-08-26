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Білий дім про удар РФ по Україні: Класичний хід у стратегії Путіна

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 серпня 2024, 21:58
Білий дім про удар РФ по Україні: Класичний хід у стратегії Путіна
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, запевнив, що США після масованого удару РФ по Україні продовжуватимуть допомагати Україні зміцнювати протиповітряну оборону та енергетичну систему, а також назвав російську масовану атаку "класичним ходом у стратегії" кремлівського лідера Володимира Путіна.

Джерело: джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Кірбі: "Вони (росіяни – ред.) ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла".

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Деталі: За словами Кірбі, останній російський обстріл – це "класичний хід у стратегії Володимира Путіна".

Представник Білого дому додав, що США зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони.

"Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів і систем не лише від США, а й від союзників та партнерів", – сказав Кірбі, нагадавши про оголошене на саміті НАТО постачання п’яти систем ППО Patriot.

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Також він сказав, що США спільно з Україною працюють над зміцненням її енергетичної інфраструктури.

"Йдеться не лише про захист певних локацій, хоча це і є великою частиною цього процесу. Треба гарантувати, що в них (України. – Ред.) є запас міцності, резерв, ланцюги постачання, аби їхня енергетична інфраструктура продовжувала роботу, навіть якщо вона зазнає атак", – пояснив він.

Нагадаємо:

  • Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.
  • Після масованої російської атаки глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.

СШАУкраїнаРосіявійна
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