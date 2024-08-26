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Белый дом об ударе РФ по Украине: Классический ход в стратегии Путина

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 26 августа 2024, 21:58
Белый дом об ударе РФ по Украине: Классический ход в стратегии Путина
Джон Кирби, фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заверил, что США после массированного удара РФ по Украине будут продолжать помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и энергетическую систему, а также назвал российскую массированную атаку "классическим ходом в стратегии" кремлевского лидера Владимира Путина.

Источник: источник: "Европейская правда"

Прямая речь Кирби: "Они (россияне - ред.) целятся в энергетическую инфраструктуру, особенно учитывая то, что скоро похолодает, и люди будут нуждаться в тепле".

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Детали: По словам Кирби, последний российский обстрел - это "классический ход в стратегии Владимира Путина".

Представитель Белого дома добавил, что США сосредоточены над дальнейшим укреплением украинской противовоздушной обороны.

"Мы сосредоточены на поиске перехватчиков и систем не только от США, но и от союзников и партнеров", – сказал Кирби, напомнив об объявленной на саммите НАТО поставке пяти систем ПВО Patriot.

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Также он сказал, что США совместно с Украиной работают над укреплением ее энергетической инфраструктуры.

"Речь идет не только о защите определенных локаций, хотя это и является большой частью этого процесса. Надо гарантировать, что у них (Украины. – Ред.) есть запас прочности, резерв, цепи поставок, чтобы их энергетическая инфраструктура продолжала работу, даже если она подвергнется атакам", – пояснил он.

Напомним:

  • Согласно данным украинских Воздушных сил, 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.
  • После массированной российской атаки глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.

СШАУкраинаРосcиявойна
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