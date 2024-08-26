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Кірбі: США говоритимуть з Україною про зняття обмежень на удари по РФ, але непублічно

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 серпня 2024, 22:20
Кірбі: США говоритимуть з Україною про зняття обмежень на удари по РФ, але непублічно
Джлон Кірбі, фото: Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, заявив, що Сполучені Штати знають про заклики України розширити дозвіл на удари західною зброєю по території Росії та продовжать відповідні обговорення з українськими колегами.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Кірбі зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

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Пряма мова Кірбі: "Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку", – додав він.

Більше деталей: Представник Білого дому зазначив, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Як відомо, деякі західні країни, насамперед США, дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії, але лише в обмеженій географічній зоні.
  • Минулого місяця Зеленський говорив, що Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об’єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.
  • Нещодавно він прямо сказав, що операції ЗСУ в Курській області могло б не бути, якби Захід не встановив обмежень на удари по військових цілях у Росії.

СШАУкраїнаРосіявійна
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