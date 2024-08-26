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Кирби: США будут говорить с Украиной о снятии ограничений на удары по РФ, но непубличн

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 26 августа 2024, 22:20
Кирби: США будут говорить с Украиной о снятии ограничений на удары по РФ, но непубличн
Джон Кирби, фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заявил, что Соединенные Штаты знают о призывах Украины расширить разрешение на удары западным оружием по территории России и продолжат соответствующие обсуждения с украинскими коллегами.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Кирби отметил, что президент Владимир Зеленский неоднократно - как публично, так и в частном порядке - просил о разрешении поражать больше российских военных целей переданным США оружием.

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Прямая речь Кирби: "Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но делать это в частном порядке", - добавил он.

Больше деталей: Представитель Белого дома отметил, что по состоянию на сейчас никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной нет.

Напомним

ВИДЕО ДНЯ
  • Как известно, некоторые западные страны, прежде всего США, позволили Украине использовать свое оружие для ударов по России, но только в ограниченной географической зоне.
  • В прошлом месяце Зеленский говорил, что Украина постепенно меняет позицию Запада относительно ударов по военным объектам в тылу России и уже получает "позитивные сигналы" по расширению разрешения на использование оружия западных союзников.
  • Недавно он прямо сказал, что операции ВСУ в Курской области могло бы не быть, если бы Запад не установил ограничений на удары по военным целям в России.

СШАУкраинаРосcиявойна
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