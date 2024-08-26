Кирби: США будут говорить с Украиной о снятии ограничений на удары по РФ, но непубличн

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заявил, что Соединенные Штаты знают о призывах Украины расширить разрешение на удары западным оружием по территории России и продолжат соответствующие обсуждения с украинскими коллегами.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Кирби отметил, что президент Владимир Зеленский неоднократно - как публично, так и в частном порядке - просил о разрешении поражать больше российских военных целей переданным США оружием.

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Прямая речь Кирби: "Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но делать это в частном порядке", - добавил он.

Больше деталей: Представитель Белого дома отметил, что по состоянию на сейчас никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной нет.

Напомним:

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