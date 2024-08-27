ISW проаналізував дії режиму Лукашенка на кордоні з Україною

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вказують на те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, побоюючись за свій режим, навряд чи ризикне вступити у війну проти України, проте Білорусь може мати на меті відволікти і розтягнути українські сили.

Джерело: ISW

Деталі: Україна зробила попередження Білорусі у зв'язку з нещодавнім нарощуванням білоруських сил на українському кордоні в Гомельській області.

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МЗС України закликало Білорусь відвести свої війська від кордону і попередило, що будь-яке порушення українського державного кордону спонукатиме Україну вжити необхідних заходів відповідно до міжнародного права.

Крім того, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив 26 серпня, що українські війська у відповідь укріплюють ділянку кордону з Білоруссю.

Дослівно: "Нинішнє нарощування білоруських військ уздовж українського кордону, ймовірно, має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту, оскільки, за оцінками ISW, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну через обмеження, що стоять перед самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком".

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"Білоруське вторгнення в Україну або навіть військова участь Білорусі у війні погіршить здатність Лукашенка захищати свій режим (і буде дуже непопулярним всередині країни), і ISW раніше оцінював, що Лукашенко вкрай малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення".

Деталі: Аналітики додають, що президентські вибори в Білорусі мають відбутися в лютому 2025 року, і Лукашенко, ймовірно, хоче зберегти контроль над суспільними настроями, а також вплив на своїх військових для придушення будь-яких протестів, пов'язаних з виборами, як він це зробив наприкінці 2020 року.

Ключові висновки ISW за 26 серпня: