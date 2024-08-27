ISW проанализировал действия режима Лукашенко на границе с Украиной
Аналитики Института изучения войны (ISW), указывают на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, опасаясь за свой режим, вряд ли рискнет вступить в войну против Украины, однако Беларусь может иметь целью отвлечь и растянуть украинские силы.
Источник: ISW
Детали: Украина сделала предупреждение Беларуси в связи с недавним наращиванием белорусских сил на украинской границе в Гомельской области.
МИД Украины призвал Беларусь отвести свои войска от границы и предупредил, что любое нарушение украинской государственной границы побудит Украину принять необходимые меры в соответствии с международным правом.
Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил 26 августа, что украинские войска в ответ укрепляют участок границы с Беларусью.
Дословно: "Нынешнее наращивание белорусских войск вдоль украинской границы, вероятно, имеет целью отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку, по оценкам ISW, белорусские войска по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину из-за ограничений, стоящих перед самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко".
"Белорусское вторжение в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ухудшит способность Лукашенко защищать свой режим (и будет очень непопулярным внутри страны), и ISW ранее оценивал, что Лукашенко крайне маловероятно рискнет пойти на войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство".
Детали: Аналитики добавляют, что президентские выборы в Беларуси должны состояться в феврале 2025 года, и Лукашенко, вероятно, хочет сохранить контроль над общественными настроениями, а также влияние на своих военных для подавления любых протестов, связанных с выборами, как он это сделал в конце 2020 года.
Ключевые выводы ISW за 26 августа:
- 26 августа Россия провела одну из крупнейших на сегодняшний день комбинированную серию ракетно-беспилотных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
- Украина сделала предупреждение Беларуси в связи с недавним наращиванием белорусских войск на украинской границе в Гомельской области.
- Нынешнее наращивание белорусских сил вдоль украинской границы, вероятно, имеет целью отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку, по оценкам ISW, белорусские силы по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину из-за ограничений, стоящих перед самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
- По сообщениям, утром 26 августа украинские войска пытались нанести удар с помощью беспилотников по авиабазе Энгельс в Саратовской области и нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области.
- Украинские войска продолжали наступательные операции на своем участке фронта в Курской области 26 августа, но ни российские, ни украинские войска не достигли никаких значительных подтвержденных или заявленных успехов.
- Заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, по сообщениям, возглавлял кремлевский аналитический центр, который пытался найти оправдание полномасштабному вторжению России в Украину постфактум, что подчеркивает риторические неудачи Кремля в первые месяцы войны, а также то, что Путин продолжает отдавать предпочтение лояльности перед компетентностью чиновников.
- Недавно российские войска продвинулись к северо-востоку от Харькова, к северу от Часового Яра, к юго-востоку от Покровска и к западу от Донецка.
- МО России продолжает вербовать иностранцев для участия в боевых действиях на стороне российских военных в Украине.