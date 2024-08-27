Удар росіян по готелю у Кривому Розі: 2 загиблих, 5 поранених, доля ще 2 – невідома

Двоє людей загинули, п’ятеро дістали порання та ще двоє вважаються зниклими безвісти після російського удару росіян по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік.



П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.



Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок удару пошкоджені 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

Фото ДСНС

"На місці трагедії продовжують роботу всі служби", – повідомив Лисак.

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Він також опублікував фото з місця трагедії.

Фото ДСНС





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