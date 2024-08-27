Удар россиян по гостинице в Кривом Роге: 2 погибших, 5 раненых, судьба еще 2 – неизвестна
Два человека погибли, пятеро получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести после российского удара россиян по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Два человека погибли из-за ракетного удара по гостинице в Кривом Роге, который произошел ночью. Это женщина и мужчина.
Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина – "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три пострадавших оправляться будут дома.
Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами".
Детали: По словам главы ОВА, в результате удара повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.
"На месте трагедии продолжают работу все службы", – сообщил Лысак.
Он также опубликовал фото с места трагедии.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.