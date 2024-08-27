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Удар россиян по гостинице в Кривом Роге: 2 погибших, 5 раненых, судьба еще 2 – неизвестна

Ирина БалачукВторник, 27 августа 2024, 07:51
Удар россиян по гостинице в Кривом Роге: 2 погибших, 5 раненых, судьба еще 2 – неизвестна
Фото из Telegram Сергея Лысака

Два человека погибли, пятеро получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести после российского удара россиян по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Два человека погибли из-за ракетного удара по гостинице в Кривом Роге, который произошел ночью. Это женщина и мужчина.

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Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина – "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три пострадавших оправляться будут дома.

Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами". 

 
Фото из Telegram Сергея Лысака

Детали: По словам главы ОВА, в результате удара повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто. 

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Фото ГСЧС

"На месте трагедии продолжают работу все службы", – сообщил Лысак. 

 
Фото из Telegram Сергея Лысака

Он также опубликовал фото с места трагедии. 

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

Кривой Рогвойнажертвы
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