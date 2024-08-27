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Лавров: РФ "уточнює" свою доктрину застосування ядерної зброї

Анастасія ПроцВівторок, 27 серпня 2024, 14:11
Лавров: РФ уточнює свою доктрину застосування ядерної зброї
Лавров. Скрін з відео "ТАСС"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції заявив, що Росія "зараз уточнює" свою доктрину застосування ядерної зброї. 

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС" з посиланням на Лаврова

Деталі: Лавров сказав, що у РФ "є своя доктрина використання ядерної зброї", яка "зараз уточнюється". За його словами, про цю доктрину "американським діячам дуже добре відомо".

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Росіяядерна зброя
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