Лавров: РФ "уточняет" свою доктрину применения ядерного оружия
Вторник, 27 августа 2024, 14:11
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия "сейчас уточняет" свою доктрину применения ядерного оружия.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС" со ссылкой на Лаврова
Детали: Лавров сказал, что у РФ "есть своя доктрина использования ядерного оружия", которая "сейчас уточняется". По его словам, об этой доктрине "американским деятелям очень хорошо известно".
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Что предшествовало:
- 19 августа Лавров исключил возможность переговоров с Украиной после начала наступления ВСУ в Курской области.