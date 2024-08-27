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Лавров: РФ "уточняет" свою доктрину применения ядерного оружия

Анастасия ПроцВторник, 27 августа 2024, 14:11
Лавров: РФ уточняет свою доктрину применения ядерного оружия
Лавров. Скрин из видео "ТАСС"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия "сейчас уточняет" свою доктрину применения ядерного оружия.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС" со ссылкой на Лаврова

Детали: Лавров сказал, что у РФ "есть своя доктрина использования ядерного оружия", которая "сейчас уточняется". По его словам, об этой доктрине "американским деятелям очень хорошо известно".

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Что предшествовало:

Росcияядерное оружие
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