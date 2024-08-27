Винищувачі F-16 допомагали відбивати наймасованіший російський удар по Україні

Надані західними партнерами винищувачі F-16 брали участь у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки РФ по Україні 26 серпня та знищували ракети і дрони противника.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня

Пряма мова: "F-16 (дали) дуже хороший результат. В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони. І дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів".

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Що передувало: У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.