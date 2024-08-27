Истребители F-16 помогали отражать самый массированный удар РФ по Украине

Предоставленные западными партнерами истребители F-16 участвовали в отражении самой массированной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине 26 августа и уничтожали ракеты и дроны противника.

Источник: президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа

Прямая речь: "F-16 (дали) очень хороший результат. В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого не достаточно, у нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов".

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Что предшествовало: В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.