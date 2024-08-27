Я за, якщо українці повернуться з-за кордону, але без примусу — Зеленський
Президент Володимир Зеленський очікує на повернення українців, зокрема військовозобов'язаних чоловіків, з-за кордону без примусу.
Джерело: президент під час пресконференції
Пряма мова: "Я тільки за повернення українських чоловіків, які знаходяться за кордоном, але без примусу".
Деталі: Президент зазначив, що є українці, які працюють за кордоном, а є ті, хто живуть на допомогу. За його словами "політично невигідно витрачати фінансову допомогу на третій рік війни, а відправити їх в Україну".
Пряма мова: "Розумієте, політично не дуже вигідно всередині тих чи інших держав говорити, що ми відправляємо українців додому, - для нас дуже дорого підтримувати їх. Простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців".
Зеленський наголосив, що дуже хотів би, щоб усі українці повернулися, але за умови, що це було б їхнє рішення.
Водночас президент зауважив, що для того, щоб повернути людей потрібно створити відповідне міністерство, яке б шукало роботу для таких громадян.
Нагадаємо:
- Раніше видання Bloomberg писало, що Зеленський звертався до керівництва країн, куди втекли від війни українці, з проханням посприяти поверненню на Батьківщину чоловіків призовного віку, але ті не погодилися.