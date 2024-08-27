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Я за, якщо українці повернуться з-за кордону, але без примусу — Зеленський

Анастасія ПроцВівторок, 27 серпня 2024, 14:54
Я за, якщо українці повернуться з-за кордону, але без примусу — Зеленський
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський очікує на повернення українців, зокрема військовозобов'язаних чоловіків, з-за кордону без примусу.

Джерело: президент під час пресконференції 

Пряма мова: "Я тільки за повернення українських чоловіків, які знаходяться за кордоном, але без примусу".

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Деталі: Президент зазначив, що є українці, які працюють за кордоном, а є ті, хто живуть на допомогу. За його словами "політично невигідно витрачати фінансову допомогу на третій рік війни, а відправити їх в Україну".

Пряма мова: "Розумієте, політично не дуже вигідно всередині тих чи інших держав говорити, що ми відправляємо українців додому, - для нас дуже дорого підтримувати їх. Простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців".

Зеленський наголосив, що дуже хотів би, щоб усі українці повернулися, але за умови, що це було б їхнє рішення.

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Водночас президент зауважив, що для того, щоб повернути людей потрібно створити відповідне міністерство, яке б шукало роботу для таких громадян. 

Нагадаємо:

  • Раніше видання Bloomberg писало, що Зеленський звертався до керівництва країн, куди втекли від війни українці, з проханням посприяти поверненню на Батьківщину чоловіків призовного віку, але ті не погодилися.

Зеленський
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