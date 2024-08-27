Я за, если украинцы вернутся из-за границы, но без принуждения — Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает возвращения украинцев, в частности военнообязанных мужчин, из-за границы без принуждения.
Источник: президент во время пресс-конференции
Прямая речь: "Я только за возвращение украинских мужчин, которые находятся за рубежом, но без принуждения".
Детали: Президент отметил, что есть украинцы, которые работают за границей, а есть те, кто живут на пособие. По его словам "политически невыгодно тратить финансовую помощь на третий год войны, а отправить их в Украину".
Прямая речь: "Понимаете, политически не очень выгодно внутри тех или иных государств говорить, что мы отправляем украинцев домой, - для нас очень дорого поддерживать их. Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев".
Зеленский подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы все украинцы вернулись, но при условии, что это было бы их решение.
В то же время президент отметил, что для того, чтобы вернуть людей нужно создать соответствующее министерство, которое бы искало работу для таких граждан.
Напомним:
- Ранее издание Bloomberg писало, что Зеленский обращался к руководству стран, куда сбежали от войны украинцы, с просьбой посодействовать возвращению на Родину мужчин призывного возраста, но те не согласились.