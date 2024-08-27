Зеленський: Діалог із Путіним зараз – не має змісту

Президент Володимир Зеленський каже, що на цьому етапі діалог із російським правителем Володимиром Путіним не має сенсу, оскільки керівник держави-агресора не хоче закінчувати розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом.

Джерело: глава держави на пресконференції 27 серпня

Пряма мова: "З Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні… порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він наче готовий дипломатично, але (при цьому потрібно –ред.) віддати йому 30% нашої землі.

Реклама:

Мені здається, підігравати йому в цьому не можна".

Деталі: Глава держави додав, що Курська операція "дуже сильно допомогла" Україні, щоб кількість голосів щодо цієї теми стала менше.

Що передувало: Прессекретар правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 27 серпня заявив, що переговори з Україною зараз "втратили свою актуальність".