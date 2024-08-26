У Путіна заявили, що переговори з Україною "втратили свою актуальність"

Прессекретар правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Україною зараз "втратили свою актуальність".

Джерело: російське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що тема переговорів зараз, вона неабияк втратила свою актуальність. Повідомлення про різні контакти у ЗМІ публікуються дуже багато, і далеко не всі мають, власне, правдивий характер".

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Деталі: Так Пєсков відповів на питання щодо можливих переговорів між Україною і Росією, про які писало західне видання The Washington Post 17 серпня. За даними журналістів у серпні Україна та Росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

26 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Переважну кількість цілей склали енергетичні об’єкти.