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Зеленский: Диалог с Путиным сейчас – не имеет смысла

Валентина РоманенкоВторник, 27 августа 2024, 15:39
Зеленский: Диалог с Путиным сейчас – не имеет смысла
Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский говорит, что на данном этапе диалог с российским правителем Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку руководитель государства-агрессора не хочет заканчивать развязанную против Украины войну дипломатическим путем.

Источник: глава государства на пресс-конференции 27 августа

Прямая речь: "С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня... пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он вроде готов дипломатически, но (при этом нужно -ред.) отдать ему 30% нашей земли.

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Мне кажется, подыгрывать ему в этом нельзя".

Детали: Глава государства добавил, что Курская операция "очень сильно помогла" Украине, чтобы количество голосов по этой теме стало меньше.

Что предшествовало: Пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков 27 августа заявил, что переговоры с Украиной сейчас "потеряли свою актуальность".

ПутинЗеленскийвойна
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