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У Покровську та його громаді посилюють комендантську годину

Валентина РоманенкоВівторок, 27 серпня 2024, 19:35
У Покровську та його громаді посилюють комендантську годину
ілюстрація ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розпорядився посилити комендантську годину в Покровській громаді та в самому місті Покровську.

Джерело: Філашкін у Telegram

Деталі: Очільник області повідомив, що 27 серпня підписав розпорядження про посилення комендантської години в Покровській громаді, у тому числі у самому Покровську, яке вступає в силу у середу.

З 28 серпня обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.

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Пряма мова: "Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.

Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!".

Нагадаємо: Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня зазначив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію

Донецька областькомендантська годинавійна
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