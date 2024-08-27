У Покровську та його громаді посилюють комендантську годину

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розпорядився посилити комендантську годину в Покровській громаді та в самому місті Покровську.

Джерело: Філашкін у Telegram

Деталі: Очільник області повідомив, що 27 серпня підписав розпорядження про посилення комендантської години в Покровській громаді, у тому числі у самому Покровську, яке вступає в силу у середу.



З 28 серпня обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.

Реклама:

Пряма мова: "Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.



Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!".

Нагадаємо: Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня зазначив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію.