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В Покровске и его общине усиливают комендантский час

Валентина РоманенкоВторник, 27 августа 2024, 19:35
В Покровске и его общине усиливают комендантский час
иллюстрация ОВА

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин распорядился усилить комендантский час в Покровской общине и в самом городе Покровске.

Источник: Филашкин в Telegram

Детали: Глава области сообщил, что 27 августа подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской общине, в том числе в самом Покровске, которое вступает в силу в среду.

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С 28 августа ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Прямая речь: "Полный перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила: Покровск, Родинское, Роза, Лисовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое.

Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк 19 августа отметил, что, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию

Донецкая областькомендантский часвойна
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