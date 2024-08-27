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Федоров назвав вартість дрону-ракети "Паляниця"

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 серпня 2024, 22:40
Федоров назвав вартість дрону-ракети Паляниця
Михайло Федоров, фото: УП

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вартість кожної української розробки, ракети-дрону "Паляниця", становить менше $1 млн.

Джерело: Федеров в інтерв′ю Associated Press

Дослівно: "Я думаю, що це (дрон-ракета "Паляниця" – ред.) змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні не очікує".

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Деталі: Федоров відмовився уточнити дальність або поточні поставки, посилаючись на міркування безпеки, але сказав, що він бере участь у проектах з розробки вітчизняних ракет з кінця 2022 року.

У матеріалі зазначається, що нова зброя була довгостроковою метою України. Один з фахівців, залучених до проекту створення ракети дальнього радіусу дії, сказав AP, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка розпочалася близько 18 місяців тому.

"Це не продовження старого радянського проекту", - сказав фахівець на умовах анонімності з метою збереження таємниці проекту.

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За його словами, ракета має твердопаливний прискорювач, який розганяє її, а потім реактивний двигун.

Неназваний фахівець і Федоров заявили виданню, що кожна ракета коштує менше 1 мільйона доларів, і військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво. "Приватний ринок генерує рішення неймовірно швидко", - сказав міністр.

Федоров додав, що з цього року приватні компанії стали основними постачальниками безпілотників для української армії, в тому числі тих, які зараз наносять удари по території Росії, і підводних, які неодноразово завдавали ударів по російському Чорноморському флоту.

"Всі типи ракет будуть доступні в Україні. Якщо у нас буде така зброя, ми будемо почувати себе більш незалежними і впевненими", - сказів він, додавши, що, на його думку, величезні розміри Росії також можуть бути її вразливістю.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський під час урочистостей за нагоди Дня Незалежності України повідомив, що 24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

Федоровзброявійна
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