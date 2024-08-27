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Федоров назвал стоимость дрона-ракеты "Паляница"

Станислав ПогориловВторник, 27 августа 2024, 22:40
Федоров назвал стоимость дрона-ракеты Паляница
Михаил Федоров, фото: УП

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что стоимость каждой украинской разработки, ракеты-дрона "Паляница", составляет менее $1 млн.

Источник: Федоров в интервью Associated Press

Дословно: "Я думаю, что это (дрон-ракета „Паляница" - ред.) изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня не ожидает".

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Детали: Федоров отказался уточнить дальность или текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности, но сказал, что он участвует в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.

В материале отмечается, что новое оружие было долгосрочной целью Украины. Один из специалистов, вовлеченных в проект создания ракеты дальнего радиуса действия, сказал AP, что это "совершенно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.

"Это не продолжение старого советского проекта", - сказал специалист на условиях анонимности в целях сохранения тайны проекта.

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По его словам, ракета имеет твердотопливный ускоритель, который разгоняет ее, а затем реактивный двигатель.

Неназванный специалист и Федоров заявили изданию, что каждая ракета стоит менее 1 миллиона долларов, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить затраты на производство. "Частный рынок генерирует решения невероятно быстро", - сказал министр.

Федоров добавил, что с этого года частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе тех, которые сейчас наносят удары по территории России, и подводных, которые неоднократно наносили удары по российскому Черноморскому флоту.

"Все типы ракет будут доступны в Украине. Если у нас будет такое оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными", - сказал он, добавив, что, по его мнению, огромные размеры России также могут быть ее уязвимостью.

Напомним: Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием - ракетой-дроном "Паляница".

Федороворужиевойна
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