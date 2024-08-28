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WSJ: Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS

Олена ІвашківСереда, 28 серпня 2024, 02:17
WSJ: Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS
Ракета ATACAMS, фото: U.S. Army Acquisition Support Center

Нова оцінка розвідки США показала, що з тих пір, як Україна почала отримувати ракети ATACMS, Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет. 

Джерело: про це сказав неназваний американський чиновник для The Wall Street Journal

Деталі: Як йдеться у статті, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання ATACMS у Росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію.

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Це означає, що запуск ATACMS на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав чиновник, додавши, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці. 

Хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси все ще обмежені, і Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні, сказав чиновник. 

РосіяСШАдопомога Україні
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