WSJ: Россия переместила 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ATACMS

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ракеты ATACMS, Россия приспособилась, переместив 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ракет.

Источник: об этом сказал неназванный американский чиновник для The Wall Street Journal

Детали: Как говорится в статье, несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS в России и крупнейший обстрел в войне на этой неделе, администрация Байдена не планирует менять свою позицию.

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Это означает, что запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь минимальное влияние сегодня, сказал чиновник, добавив, что Украина, скорее всего, будет иметь больше успеха с местными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.

Хотя США увеличили производство ATACMS, запасы все еще ограничены, и Пентагон имеет лишь столько, чтобы предоставить Украине, сказал чиновник.