Спротив: Росіяни на окупованих територіях створюють загони для пошуку дезертирів
Середа, 28 серпня 2024, 03:02
Росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів та збільшили кількість блокпостів на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)
Деталі: За інформацією ЦНС, після затримання втікачів зазвичай кидають знову на передову по "законах воєнного часу".
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Окупаційне командування не відпускає свій особовий склад з лінії бойових дій навіть після завершення контракту.
За повідомленнями населення тимчасово окупованих територій більшість дезертирів, це ті, кого не відпустили по завершенню контракту й навпаки планували відправити в "м’ясний штурм".