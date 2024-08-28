Спротив: Росіяни на окупованих територіях створюють загони для пошуку дезертирів

Росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів та збільшили кількість блокпостів на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: За інформацією ЦНС, після затримання втікачів зазвичай кидають знову на передову по "законах воєнного часу".

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Окупаційне командування не відпускає свій особовий склад з лінії бойових дій навіть після завершення контракту.

За повідомленнями населення тимчасово окупованих територій більшість дезертирів, це ті, кого не відпустили по завершенню контракту й навпаки планували відправити в "м’ясний штурм".